Помогите какое можно. Составить предложения с этими словами ?? Вечерние сумерки

Русский язык
Помогите какое можно. Составить предложения с этими словами ?? Вечерние сумерки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночное время суток - промежуток времени между вечерними сумерками и утреннеми сумерками.
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