Як буде англійською мавпа
Английский язык
Як буде англійською мавпа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Monkey по англ это обезьяна если что-то ещё обращайся))
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