Бiрiккен соз тiрскенкен соз комар лама соз кос соз кыскарган соз солей курау

Қазақ тiлi
Бiрiккен соз тiрскенкен соз комар лама соз кос соз кыскарган соз солей курау
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соз тиркестери туралы корытынды жазу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обьём аквариума равен 198 дм в кубе.найдите высоту аквариума если известно что его ??лина 8 дм а ширина 4 дм 5 см
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста, очень срочно надо написать эссе по высказыванию А,А, Блока " искусство, как и жизнь, слабым не по плечу" пожалуйстаа, доб...
Ответить
Математика
Помоооооожите!!!!!?????????( б, г)
Ответить
Математика
Миша записал число 6 в цифре 6 он приписал справа цифру 0 Сравни полученное число и ??исло 6.Точное решение пожалуйста)
Ответить
Русский язык
Весной к нам вернулись птицы: скворцы, дрозды, дикие утки. Разобрать синтаксическим разбором.
Ответить