Бiрiккен соз тiрскенкен соз комар лама соз кос соз кыскарган соз солей курау
Қазақ тiлi
Бiрiккен соз тiрскенкен соз комар лама соз кос соз кыскарган соз солей курау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соз тиркестери туралы корытынды жазу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обьём аквариума равен 198 дм в кубе.найдите высоту аквариума если известно что его ??лина 8 дм а ширина 4 дм 5 см
Обществознание
Помогите пожалуйста, очень срочно надо написать эссе по высказыванию А,А, Блока " искусство, как и жизнь, слабым не по плечу" пожалуйстаа, доб...
Математика
Математика
Миша записал число 6 в цифре 6 он приписал справа цифру 0 Сравни полученное число и ??исло 6.Точное решение пожалуйста)