Биссектриса острого угла прямоугольного треугольника делит катет на отрезки 8 и 10см., найти площадь треугольника. ПОМОГИТЕ кто сможет ХЕЛПППППППП

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Биссектриса делит противолежащую сторону на отрезки пропорцоинальные сторонам АВ гипотенуза,АК биссектриса, угол С=90 тогда АC:AB=8:10=4:5 Пусть АВ=5х, АС=4х, ВС=18 По т. Пифагора 25x^2=16x^2+324 9x^2=324 x^2=36 x1=6 x2=-6 не подходит АС=4*6=24 s=24*18/2=216