Биссектриса прямого треугольника делит гипотенузу на отрезки, разность которых равна 4 см. Найти гипотенузу, если отношения катетов равны 3:5
Геометрия
Биссектриса прямого треугольника делит гипотенузу на отрезки, разность которых равна 4 см. Найти гипотенузу, если отношения катетов равны 3:5
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