Битый час уже сижу и не как не могу решить эти два примера, очень нужна помощь, пожалуйста, помогите!! Найти основание логарифма: 1. Logx 3 = 0,25 2. Log x 1\9 = - 1\3

Алгебра

Битый час уже сижу и не как не могу решить эти два примера, очень нужна помощь, пожалуйста, помогите!! Найти основание логарифма: 1. Logx 3 = 0,25 2. Log x 1\9 = - 1\3

Автор: Гость