Битый час уже сижу и не как не могу решить эти два примера, очень нужна помощь, пожалуйста, помогите!! Найти основание логарифма: 1. Logx 3 = 0,25 2. Log x 1\9 = - 1\3

Алгебра
Битый час уже сижу и не как не могу решить эти два примера, очень нужна помощь, пожалуйста, помогите!! Найти основание логарифма: 1. Logx 3 = 0,25 2. Log x 1\9 = - 1\3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что тут думать? 1) х^(1/4)=3 Х=81 2) х^(-1/3)=1/9 Корень кубический(Х)=9 Х=729
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