Благодаря чему географическая оболочка является целостным природным образовани??м?
География
Благодаря чему географическая оболочка является целостным природным образовани??м?
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Все компоненты взаимносвязаны между собой
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