Блиц турнир за 2 часа машинка печатает А страниц. За сколько часов она напечатает т страниц работать с той же производительностью

Математика
Блиц турнир за 2 часа машинка печатает А страниц. За сколько часов она напечатает т страниц работать с той же производительностью
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Гость:
T:(а:2) стр напечатает
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