Боковая сторона равнобедренного треугольника 7 см. Периметр треугольника 20 см. На??ди его основание.
Математика
Боковая сторона равнобедренного треугольника 7 см. Периметр треугольника 20 см. На??ди его основание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник равнобедренный значит вторая сторона тоже 7 см тогда 20= 7+7+х необходимо узнать третью сторону х=20-14 х=6 Ответ 6 см
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