А как разобрать на казахском по падежам слово жет
Қазақ тiлi
А как разобрать на казахском по падежам слово жет
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