Опишите внешность телеведущего Андрея Беднякова так чтобы в классе его легко узн??ли, то есть сочинение. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!

Математика

Опишите внешность телеведущего Андрея Беднякова так чтобы в классе его легко узн??ли, то есть сочинение. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!

Автор: Гость