Опишите внешность телеведущего Андрея Беднякова так чтобы в классе его легко узн??ли, то есть сочинение. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!

Математика
Опишите внешность телеведущего Андрея Беднякова так чтобы в классе его легко узн??ли, то есть сочинение. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
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Гость:
Харизматичный бородатый путешественник, периодически владелец золотой карты)))
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