Плиз! Помогите решить Пусть a и b - смежные стороны параллелограмма, S - площадь, а h1 и h2 - его высоты. Найдите h1, если a=10см, b=6см, h1lt;h2
Математика
Плиз! Помогите решить Пусть a и b - смежные стороны параллелограмма, S - площадь, а h1 и h2 - его высоты. Найдите h1, если a=10см, b=6см, h1lt;h2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10умн на 6 и результат ещё раз умножить на 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Написать небольшое сочинение на тему в магазин Книжный хозяйственном спортивном электрик борном может использовать вопросы Какова цель вашего прихо...
Обществознание