Плиз! Помогите решить Пусть a и b - смежные стороны параллелограмма, S - площадь, а h1 и h2 - его высоты. Найдите h1, если a=10см, b=6см, h1lt;h2

Математика
Плиз! Помогите решить Пусть a и b - смежные стороны параллелограмма, S - площадь, а h1 и h2 - его высоты. Найдите h1, если a=10см, b=6см, h1lt;h2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10умн на 6 и результат ещё раз умножить на 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите номер 1, 2 плиз :3
Ответить
История
Выдающиеся военачальники всех времен
Ответить
Окружающий мир
Разгадайте пожалуйста этот кроссворд.
Ответить
Русский язык
Написать небольшое сочинение на тему в магазин Книжный хозяйственном спортивном электрик борном может использовать вопросы Какова цель вашего прихо...
Ответить
Обществознание
30 современных профессий
Ответить