Плиз! Помогите решить Пусть a и b - смежные стороны параллелограмма, S - площадь, а h1 и h2 - его высоты. Найдите h1, если a=10см, b=6см, h1lt;h2

Математика

Плиз! Помогите решить Пусть a и b - смежные стороны параллелограмма, S - площадь, а h1 и h2 - его высоты. Найдите h1, если a=10см, b=6см, h1lt;h2

Автор: Гость