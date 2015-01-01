30 современных профессий
Обществознание
30 современных профессий
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1-врач,2-пожарный,3-спасатель,4-пилот,5-пилот,6-звукорежиссер,7-хирург,8-дизайнер,9-инженер,10-астроном,11-видеооператор,12-переводчик,13-корреспондент,14-следователь,15-судья,16-скульптор,17-руководитель,18-географ,19-художник,20-стоматолог,21-специалист,22-психолог,23-ветеринар,24-кинолог,25-исследователь,26-редактор,27-повар,28-шахтер,29-уборщик,30-журналист. и т.д.
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