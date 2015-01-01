Разгадайте пожалуйста этот кроссворд.
Окружающий мир
Разгадайте пожалуйста этот кроссворд.
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1. Осень 2. Июнь 3. Август 4. Зима 5. Февраль 6. Июль
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