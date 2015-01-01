Написать небольшое сочинение на тему в магазин Книжный хозяйственном спортивном электрик борном может использовать вопросы Какова цель вашего прихода в магазин чем Вам интересен этот магазин имеет ли он какое-то имя собственное...
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Написать небольшое сочинение на тему в магазин Книжный хозяйственном спортивном электрик борном может использовать вопросы Какова цель вашего прихода в магазин чем Вам интересен этот магазин имеет ли он какое-то имя собственное что вы купили и почему какого ваше отношение к покупкам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пришел в магазин чтоб купить подарок другу на день рождение. Рассмотрев что есть, я спросил продавца: " Что Вы посоветуете подарить мальчику?" Продавец спросил : " А сколько лет твоему другу и чем он увлекается?" Я ответил ему: " Ему девять лет и он особо не чем не увлекается" . Продавец улыбнулся и сказал: " Тогда подари ему шахматы или домино, и каждый раз когда он будет играть он будет вспоминать тебя!" . Я согласился и купил шахматы, с тех пор мой друг лучше всех в классе играет в шахматы.
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