БОЖЕ ПОМОГИТЕ ЭТО МУЧЕНИЕ НЕ МОГУ РЕШИТЬ На полу лифта стоит груз массой 20 кг. Лифт движется с ускорением 2 м/с2, направленным вверх. Определить силу, с которой груз будет действовать на пол лифта. №5. На тело массой 2160 кг...
Физика
БОЖЕ ПОМОГИТЕ ЭТО МУЧЕНИЕ НЕ МОГУ РЕШИТЬ На полу лифта стоит груз массой 20 кг. Лифт движется с ускорением 2 м/с2, направленным вверх. Определить силу, с которой груз будет действовать на пол лифта. №5. На тело массой 2160 кг, лежащее на горизонтальной дороге, действует сила, под действием которой тело за 30 секунд пройдет расстояние 500 метров. Найти величину этой силы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=m(g+a); p=20(10+2)=240H
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