Брат на 5 лет старше сестры через 4 года сумма их возростов будет ровна 19 годам сколько лет сестре?сколько лет брату?составь уравнение

Математика
Брат на 5 лет старше сестры через 4 года сумма их возростов будет ровна 19 годам сколько лет сестре?сколько лет брату?составь уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-возраст сестры 5+х-возраст брата (х+4)+(5+х+4)=19 2х+13=19 2х=19-13 2х=6 х=6/2 х=3-возраст сестры 5+3=8-возраст брата
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