Брат на 5 лет старше сестры через 4 года сумма их возростов будет ровна 19 годам сколько лет сестре?сколько лет брату?составь уравнение

Математика

Брат на 5 лет старше сестры через 4 года сумма их возростов будет ровна 19 годам сколько лет сестре?сколько лет брату?составь уравнение

Автор: Гость