Помогите написать 5 предложений с разносклоняемыми существительными

Гость: Гость:

Сергей устал от тяжкого бремени, возложенного на него. /Пламенем уничтожен был деревянный дом. /У коровы вымя наполнено молоком. /У него нет имени. /Командир гордо идёт под знаменем. /Он знает про историю племени краснокожих. /Из семени вырастет красивый цветок. /Нога застряла в стремени.