Помогите написать 5 предложений с разносклоняемыми существительными
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Помогите написать 5 предложений с разносклоняемыми существительными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей устал от тяжкого бремени, возложенного на него. /Пламенем уничтожен был деревянный дом. /У коровы вымя наполнено молоком. /У него нет имени. /Командир гордо идёт под знаменем. /Он знает про историю племени краснокожих. /Из семени вырастет красивый цветок. /Нога застряла в стремени.
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