Завершите схемы химических уравнений следующих реакций: Na + S -- K + P --
Химия
Завершите схемы химических уравнений следующих реакций: Na + S -- K + P --
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2Na + S = Na2S 3K + P = K3P
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