Помогите 1 тапсырма, даю 20 баллов
Қазақ тiлi
Помогите 1 тапсырма, даю 20 баллов
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Гость:
Күз айлары ол қыркүйек қазан қарпша
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