Помогите 1 тапсырма, даю 20 баллов

Қазақ тiлi
Помогите 1 тапсырма, даю 20 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күз айлары ол қыркүйек қазан қарпша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 28 человек из них 13 девочек известно что у 17 светлые волосы сколько может быть девосек со светлыми волосами найди наименьшее возможное ч...
Ответить
Русский язык
Произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах карти??ных галерей и музеев, но и наедине с самим собой, когда полотна и ...
Ответить
История
Провозглашение карла великого императором
Ответить
Информатика
Решите уравнение 100(7)+х=214(5).
Ответить
Математика
НАЙТИ НОД числителя и знаменателя каждой из дробей.5_10,21_28,44_55,26_39,45_75,66_121,90_324,768_1024. е??ли вам не сложно напишете хоть один прим...
Ответить