Произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах карти??ных галерей и музеев, но и наедине с самим собой, когда полотна и статуи оживают в сердце. ВЫ ПИШИТЕ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

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Произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах карти??ных галерей и музеев, но и наедине с самим собой, когда полотна и статуи оживают в сердце. ВЫ ПИШИТЕ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведениями изобразительного искусства, картинных галерей и музеев, оживают в сердце я думаю, что это правильные словосочетания, для того, чтоб убедиться, посмотри что же такое словосочетания
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