Произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах карти??ных галерей и музеев, но и наедине с самим собой, когда полотна и статуи оживают в сердце. ВЫ ПИШИТЕ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Русский язык
Произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах карти??ных галерей и музеев, но и наедине с самим собой, когда полотна и статуи оживают в сердце. ВЫ ПИШИТЕ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведениями изобразительного искусства, картинных галерей и музеев, оживают в сердце я думаю, что это правильные словосочетания, для того, чтоб убедиться, посмотри что же такое словосочетания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
НАЙТИ НОД числителя и знаменателя каждой из дробей.5_10,21_28,44_55,26_39,45_75,66_121,90_324,768_1024. е??ли вам не сложно напишете хоть один прим...