Произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах карти??ных галерей и музеев, но и наедине с самим собой, когда полотна и статуи оживают в сердце. ВЫ ПИШИТЕ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

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Произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах карти??ных галерей и музеев, но и наедине с самим собой, когда полотна и статуи оживают в сердце. ВЫ ПИШИТЕ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Автор: Гость