Решите уравнение 100(7)+х=214(5).
Информатика
Решите уравнение 100(7)+х=214(5).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)переведем все в 10 систему чисел. 100(7)=1=7 в квадрате+0*7в(1)+0*7в (нуле)=49(10) 230(5)=2*5в квадрате+3*5 в(1)+0*5 в (нуле)=2*25+3*5=50+15=65(10) 2)решим получ.уравнение в 10 системе счисл. 49+х=65 х=65-49 х=16(10) 3)запишем ответ в (16)сист. счисл.
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