Провозглашение карла великого императором

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Интернет гласит: 25 декабря 800 года во время праздничной Рождественской мессы в соборо св. Петра в Риме папа Лев 3 провозгласил Карла Великого римским императором. Это было в самом конце, можно сказать - в последние дни уходящего 8-го века. А 1 января 801 г. начался новый 9 век.