Провозглашение карла великого императором
История
Провозглашение карла великого императором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интернет гласит: 25 декабря 800 года во время праздничной Рождественской мессы в соборо св. Петра в Риме папа Лев 3 провозгласил Карла Великого римским императором. Это было в самом конце, можно сказать - в последние дни уходящего 8-го века. А 1 января 801 г. начался новый 9 век.
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