В классе 28 человек из них 13 девочек известно что у 17 светлые волосы сколько может быть девосек со светлыми волосами найди наименьшее возможное число
Математика
В классе 28 человек из них 13 девочек известно что у 17 светлые волосы сколько может быть девосек со светлыми волосами найди наименьшее возможное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28-13=15(человек) - мальчиков в классе 2) 17-15=2(человека) - возможное минимальное количество девочек со светлыми волосами в классе Ответ : 2
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