В классе 28 человек из них 13 девочек известно что у 17 светлые волосы сколько может быть девосек со светлыми волосами найди наименьшее возможное число

Математика

В классе 28 человек из них 13 девочек известно что у 17 светлые волосы сколько может быть девосек со светлыми волосами найди наименьшее возможное число

Автор: Гость