Дана функция y=6x-7.при каких значениях аргумента f(x)=0,f(x)lt;0,f(x)gt;0?является ли эта фун??ция возрастающей или убывающей?Помогите плиз!!!прошу
Алгебра
Дана функция y=6x-7.при каких значениях аргумента f(x)=0,f(x)lt;0,f(x)gt;0?является ли эта фун??ция возрастающей или убывающей?Помогите плиз!!!прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F (x) =0 - убывающая , f(x)<0 убывающая, f (x)>0 возрастающая
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