Дана функция y=6x-7.при каких значениях аргумента f(x)=0,f(x)lt;0,f(x)gt;0?является ли эта фун??ция возрастающей или убывающей?Помогите плиз!!!прошу

Алгебра

Дана функция y=6x-7.при каких значениях аргумента f(x)=0,f(x)lt;0,f(x)gt;0?является ли эта фун??ция возрастающей или убывающей?Помогите плиз!!!прошу

Автор: Гость