До басейну підведено 3 труби.Через першу трубу вся вода витікає за 10 год.,через дру??у басейн наповнюється за 6 год.,а через третю-за 4 год.Яка частина басейну наповниться за 1 год. якщо відкрити всі труби одночасно.
Математика
До басейну підведено 3 труби.Через першу трубу вся вода витікає за 10 год.,через дру??у басейн наповнюється за 6 год.,а через третю-за 4 год.Яка частина басейну наповниться за 1 год. якщо відкрити всі труби одночасно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/10 + 1/6 +1/4 = 6/60 + 10/60 +15/60 = 31/60 ответ: 31/60 или чуть больше половины
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