До басейну підведено 3 труби.Через першу трубу вся вода витікає за 10 год.,через дру??у басейн наповнюється за 6 год.,а через третю-за 4 год.Яка частина басейну наповниться за 1 год. якщо відкрити всі труби одночасно.

Математика

До басейну підведено 3 труби.Через першу трубу вся вода витікає за 10 год.,через дру??у басейн наповнюється за 6 год.,а через третю-за 4 год.Яка частина басейну наповниться за 1 год. якщо відкрити всі труби одночасно.

Автор: Гость