Например говорят: 70* з.д - семьдесят. градусов западней долготы. 33* з.д....................... ......................... .............................. ................. 45* з.д................... ..........................
География
Например говорят: 70* з.д - семьдесят. градусов западней долготы. 33* з.д....................... ......................... .............................. ................. 45* з.д................... ........................ ....................... ................... ....... 50* в.д................. ............... .................. .......................... ......... ........ 61* в.д................... .......................... ...................... .................. ...........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тридцать три градуса западной долготы сорок пять градусов западной долготы пятьдесят градусов восточной долготы шестьдесят один градус восточной долготы
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