Переводите пожалуйста текст на русский

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Гость:
Английская еда получила плохую репутацию в Европе, но традициональная домашняя еда так же хороша как и европейская. Хороший пример : Традициональный Воскресный Великобританский обед, который включает в себя жареную говядину, жареную картошку и йоркширский пудинг. Британцы едят много мяса. Минеральная вода не так важна, главным напитком с едой является чай. Британский завтра включается в себя хлопья с молоком, тост с мармеладом (такое варенье), мед и чай. Они едят большие порции в середине дня. Около 5-ти часов вечера они пьют чай с хлебом и маслом и пирожными. В некоторых семьях еда в середине дня является главной. Вечером у них простой ужин: омлет или сосиски, иногда бекон и яйца.
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