Бригада маляров из 18 человек разбились на группы по 3 человека в каждой 2 группа ма??яров остались работать на прежнем объекте остальные группы получили новое задание Сколько баллов получил нов

Математика

Бригада маляров из 18 человек разбились на группы по 3 человека в каждой 2 группа ма??яров остались работать на прежнем объекте остальные группы получили новое задание Сколько баллов получил нов

Автор: Гость