Бригада маляров из 18 человек разбились на группы по 3 человека в каждой 2 группа ма??яров остались работать на прежнем объекте остальные группы получили новое задание Сколько баллов получил нов
Математика
Бригада маляров из 18 человек разбились на группы по 3 человека в каждой 2 группа ма??яров остались работать на прежнем объекте остальные группы получили новое задание Сколько баллов получил нов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что значит нов это не вся задача
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