Будет ли превышен предел измерений динамометра Д, изображенного на рисунке 25, есл?? он рассчитан на измерение сил до 100 Н включительно? Объясните почему?
Физика
Будет ли превышен предел измерений динамометра Д, изображенного на рисунке 25, есл?? он рассчитан на измерение сил до 100 Н включительно? Объясните почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не превысит, т.к. равнодействующая приложенных сил на динамометр равна 0.
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