Будет ли превышен предел измерений динамометра Д, изображенного на рисунке 25, есл?? он рассчитан на измерение сил до 100 Н включительно? Объясните почему?

Физика

Будет ли превышен предел измерений динамометра Д, изображенного на рисунке 25, есл?? он рассчитан на измерение сил до 100 Н включительно? Объясните почему?

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