Зависимость Vx(t) задана формулой Vx(t)=-2+3t. Определите это движение и постройте графи?? зависимости Vx(t)

Физика
Зависимость Vx(t) задана формулой Vx(t)=-2+3t. Определите это движение и постройте графи?? зависимости Vx(t)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение с ускорением а=3 м/с² для графика.....нужно за место t d формуле подставить сначала 1 потом 2 и посчитать чему будет равен  v и отметить эти точки на графике.... получится прямая
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