Начерти два угла,которые имеют общую вершину.Проверь,два ли угла у тебя получилос???
Математика
Начерти два угла,которые имеют общую вершину.Проверь,два ли угла у тебя получилос???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет получил 3угла####7#####
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