Бригада получила задание отремонтировать 24км. дорожного покрытия. за неделю было выполнено 3/8 этой работы. сколько км. дороги отремонтировали за неделю. .
Математика
Бригада получила задание отремонтировать 24км. дорожного покрытия. за неделю было выполнено 3/8 этой работы. сколько км. дороги отремонтировали за неделю. .
Ответ(ы):
Гость:
24*3/8=9 км Ответ: 9 км.
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