Бригада получила задание отремонтировать 24км. дорожного покрытия. за неделю было выполнено 3/8 этой работы. сколько км. дороги отремонтировали за неделю. .

Математика

Бригада получила задание отремонтировать 24км. дорожного покрытия. за неделю было выполнено 3/8 этой работы. сколько км. дороги отремонтировали за неделю. .

Автор: Гость