Буква е пишется в словах зделайте пожалуйста 1 и 2

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Буква е пишется в словах зделайте пожалуйста 1 и 2
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Гость:
На твоей фотке,нечего не понять. И это очень легко! Думай !
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