Бульдозер ращровнял площадку прямоугольной формы длиной 20 м и шириной 15 м. Это 2/5 его дневного задания.Сколько квадратных метров ему осталось сегодня разровнять?

Математика
Бульдозер ращровнял площадку прямоугольной формы длиной 20 м и шириной 15 м. Это 2/5 его дневного задания.Сколько квадратных метров ему осталось сегодня разровнять?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*15=300(кв.м)-разровнял300:2=150(кв.м)-1 часть150*3=450(кв.м)-всё дневное задание450-300=150(кв.м)-осталось

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