Бульдозер ращровнял площадку прямоугольной формы длиной 20 м и шириной 15 м. Это 2/5 его дневного задания.Сколько квадратных метров ему осталось сегодня разровнять?
Математика
Бульдозер ращровнял площадку прямоугольной формы длиной 20 м и шириной 15 м. Это 2/5 его дневного задания.Сколько квадратных метров ему осталось сегодня разровнять?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*15=300(кв.м)-разровнял300:2=150(кв.м)-1 часть150*3=450(кв.м)-всё дневное задание450-300=150(кв.м)-осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполни поразрядное сложение. для этого разложи первое слагаемое в каждой сумме на разрядные слагаемые 14+3=( + )+ = + ( + )= + =
Русский язык
Запиши слова к каждой модели ноги годы горы вода река моое дама жара заря коты лап?? нора сады поля дома
Русский язык
Подчеркну глаголы в форме настоящего времени 2-го лица единственного числа. дарим, обедаеш, смеялся, красиш, прочитаешь, живёте, выбежишь, собираешь
Английский язык