Бульдозер ращровнял площадку прямоугольной формы длиной 20 м и шириной 15 м. Это 2/5 его дневного задания.Сколько квадратных метров ему осталось сегодня разровнять?

Математика

Бульдозер ращровнял площадку прямоугольной формы длиной 20 м и шириной 15 м. Это 2/5 его дневного задания.Сколько квадратных метров ему осталось сегодня разровнять?

Автор: Гость