Запиши слова к каждой модели ноги годы горы вода река моое дама жара заря коты лап?? нора сады поля дома

Гость: Гость:

(Н О Г И) (г о д ы ) (в о д а) (р э к а) (м о р э) (д а м а) (ж а р а) (з а р а ) (к о т ы) ( л а п а ) (н о р а) (с а д ы) (п о л я) (д о м а) думаю правильно