Выполни поразрядное сложение. для этого разложи первое слагаемое в каждой сумме на разрядные слагаемые 14+3=( + )+ = + ( + )= + =

Математика
Выполни поразрядное сложение. для этого разложи первое слагаемое в каждой сумме на разрядные слагаемые 14+3=( + )+ = + ( + )= + =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+3=(7×2)+3=3+14=17
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