Выполни поразрядное сложение. для этого разложи первое слагаемое в каждой сумме на разрядные слагаемые 14+3=( + )+ = + ( + )= + =

Математика

Выполни поразрядное сложение. для этого разложи первое слагаемое в каждой сумме на разрядные слагаемые 14+3=( + )+ = + ( + )= + =

Автор: Гость