Буратино закопал клад в котором были золотые и серебряные монеты при чем точно из??естно что золотых монет больше 77%, какое наименьшее число монет может быть в кладе
Математика
Буратино закопал клад в котором были золотые и серебряные монеты при чем точно из??естно что золотых монет больше 77%, какое наименьшее число монет может быть в кладе
Ответ(ы):
Гость:
Наименьшее количество монет может быть 5 При этом золотых монет будет 80 % это больше 77 % а серебряных 100 - 80 = 20 % серебряных
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