Буратино закопал клад в котором были золотые и серебряные монеты при чем точно из??естно что золотых монет больше 77%, какое наименьшее число монет может быть в кладе

Математика

Буратино закопал клад в котором были золотые и серебряные монеты при чем точно из??естно что золотых монет больше 77%, какое наименьшее число монет может быть в кладе

Автор: Гость