Составьте 10 предложений с неопределёнными местоимениями
Русский язык
Составьте 10 предложений с неопределёнными местоимениями
Ответ(ы):
Гость:
Она о чем-то весь день мечтала.Вопрос о каком-то незнакомом человеке застал врасплох.С кем-либо я дружить не согласен.Кое-какие знания у меня есть.Давайте споём какую-нибудь песню.Занялся бы ты хоть чем-нибудь.Об этом я могу спросить кое у кого.Не рассказал бы ты мне кое о чём?Сейчас я кое-чем похвастаюсь.Я добрался до вас кое как.
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