Запиши 5 литературных произведений в названии которых встречаются имена запиши ф??милии авторов этих произведений

Литература
Запиши 5 литературных произведений в названии которых встречаются имена запиши ф??милии авторов этих произведений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пушкин - "Евгений Онегин", "Руслан и Людмила" Набоков - "Машенька" Шекспир - "Ромео и Джульетта" Толстой - "Анна Каренина"
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