Решите уравнение(х- 1 целая 8 девятых)+3 целых 7 девятых=4 целых 4 девятых
Математика
Решите уравнение(х- 1 целая 8 девятых)+3 целых 7 девятых=4 целых 4 девятых
Ответ(ы):
Гость:
X-17/9+34/9=40/9 9x-17+34=40 9x=40-34+17 9x=23 x=239 x=2целых5/9
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