Было 25 тетрадей. израсходовали 6 и 2 теради. сколько осталось. решить 3 способами
Математика
Было 25 тетрадей. израсходовали 6 и 2 теради. сколько осталось. решить 3 способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25-6-2=17(тетр) 2) 25-(6+2)=17(тетр) 3) а)25-6=19(тетр) б)19-2=17(тетр) Ответ: 17 тетрадей
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