Решите: (-4ab во второй степени)в третьей степени
Алгебра
Решите: (-4ab во второй степени)в третьей степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- по свойству степеней.
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