Решите: (-4ab во второй степени)в третьей степени

Алгебра
Решите: (-4ab во второй степени)в третьей степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- по свойству степеней.
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