План по обществознанию по теме что и как производить

Обществознание
План по обществознанию по теме что и как производить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Где будут производиться товары(услуги) 2.Какие для этого потребуются мощности(рабочая сила) 3.Где и как будешь закупаться сырьём 4.Будет ли кооперация с кем-либо 5.Какое будет оборудование
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