Было 600 рублей Потратили 30% всей суммы, а потом 55% остатка Сколько рублей осталос?? Плз, решите)

Математика

Было 600 рублей Потратили 30% всей суммы, а потом 55% остатка Сколько рублей осталос?? Плз, решите)

Автор: Гость