Было 600 рублей Потратили 30% всей суммы, а потом 55% остатка Сколько рублей осталос?? Плз, решите)
Математика
Было 600 рублей Потратили 30% всей суммы, а потом 55% остатка Сколько рублей осталос?? Плз, решите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600*0,3=180(руб) потратили 2) 600-180=420(руб) осталось 3)420*0,55= 231(руб) осталось
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