Бывает ли треугольник, который можно разрезать на два равнобедренных треугольника, причём более чем одним способом (получаются разные наборы частей)? Приведите пример такого треугольника или докажите, что их не существует.

Математика

Бывает ли треугольник, который можно разрезать на два равнобедренных треугольника, причём более чем одним способом (получаются разные наборы частей)? Приведите пример такого треугольника или докажите, что их не существует.

Автор: Гость