Бывает ли треугольник, который можно разрезать на два равнобедренных треугольника, причём более чем одним способом (получаются разные наборы частей)? Приведите пример такого треугольника или докажите, что их не существует.
Математика
Бывает ли треугольник, который можно разрезать на два равнобедренных треугольника, причём более чем одним способом (получаются разные наборы частей)? Приведите пример такого треугольника или докажите, что их не существует.
Ответ(ы):
Гость:
Да, такой треугольник существует. Это прямоугольный треугольник АВС, в котором меньший катет ВС имеет длину а, больший катет АС имеет длину а+а√2 , где а√2 - гипотенуза равнобедренного треугольника СВК с катетами, равными а. На два равнобедренных его можно разделить двумя способами. ( см. рисунок)
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