Какую фигуру в древности считали самой совершенной, так как это единственная кривая, которая может скользить сама по себе вращаясь вокруг центра?

Математика

Какую фигуру в древности считали самой совершенной, так как это единственная кривая, которая может скользить сама по себе вращаясь вокруг центра?

Автор: Гость