Какую фигуру в древности считали самой совершенной, так как это единственная кривая, которая может скользить сама по себе вращаясь вокруг центра?

Математика
Какую фигуру в древности считали самой совершенной, так как это единственная кривая, которая может скользить сама по себе вращаясь вокруг центра?
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Гость:
Круг это А окружность
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