Площадь квадратной салфетки 3600 см2. Найди периметр этой салфетки. Пожалуйста помо??ите!! Очень срочно!

Математика

Площадь квадратной салфетки 3600 см2. Найди периметр этой салфетки. Пожалуйста помо??ите!! Очень срочно!

Автор: Гость