Площадь квадратной салфетки 3600 см2. Найди периметр этой салфетки. Пожалуйста помо??ите!! Очень срочно!
Математика
Площадь квадратной салфетки 3600 см2. Найди периметр этой салфетки. Пожалуйста помо??ите!! Очень срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Сторона=квадратный корень из 2500=50см периметр=50х4=200см
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