Рассмотрите рисунки.Напишите по ним рассказ на тему "Как я однажды помагал маме".У??тите что рассказ должен вестись от 1 лица.

Гость: Гость:

Рассказ немного смешной! Однажды утром я проснулся(лась) и увидел(а) как моя мать куда то собирается. Я спросил(а) маму куда она идёт,мама дала в магозин купить малиновое варенье.Я тоже хотел(а) пойти с ней ,но мама оставила меня за старшего(ую) в доме и велела чтоб я не трогали варенье которое она оставила папе. А я услышав это после того как она ушла сразу положил(а) стул возле шкафа и полезл(а) на него.Я не дотрагивался(лась) до верхней полки и встал на носочки на стуле и вдруг стул пошатнулся и банка с вареньем слетела с моих рук и упала на пол а я удержался на стуле и не свалился.Я не знал что с этим делать я растерялся(лась) и к тому же очень испугался(лась).Что же я скажу маме?.она же велела мне не трогать эту банку . Ну ничегооо,я поставлю банку обратно в шкаф!.Но там не будет варенья!.Я скажу что это съела кошка наша!,но она мне не поверит.Я всёравно поставил(а) банку а обратно на полку,и чисто всё за собой очистил. Ну вот и мама с магазина домой пришла.Что-то она слишком там задержалась. Она сказала что магозин был закрыт и не купила варенье.А мне сказала- ты не трогали варенье которое я оставила папе? Я конечно сказал(а) ей нет.И потом папа с работы домой пришёл , очень голодный,и спросил маму про варенье.Я испугался(лась). И мама посмотрела в шкаф и увидела что банка была пуста и сразу посмотрела на меня.Я растерялся (лась).Но мама не стала меня ругать и послала меня в магозин купить другое варенье.Я быстро сбегал в магозин и куп л варенье.С одной стороны я маме помог(ла) , а с другой стороны натворил(а) горе,не послушался(лась)его