Какую часть часа составляют 38 минут
Математика
Какую часть часа составляют 38 минут
Ответ(ы):
Гость:
В 1 часе 60 минут, поэтому 38 минут составляют: часа
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